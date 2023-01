"Miseria Bella": al Teatro Nuovo un classico di Peppino De Filippo

Sabato 14 gennaio alle ore 21.00 e domenica 15 gennaio alle 18.30 al Teatro Nuovo va in scena la commedia "Miseria bella", di Peppino De Filippo. Protagonisti dello spettacolo Francesco Procopio ed Enzo Casertano.

La commedia

"Miseria bella", rappresentata per la prima volta al teatro Kursaal di Napoli nel 1931, è la storia di due fratelli artisti, squattrinati, che non credono ai loro occhi quando viene offerta loro la possibilità di realizzare un musical e di ricevere, per quella commessa, un'ingente caparra. Ma le cose non andranno come i due sperano. Info e prenotazioni tel. 089220886.