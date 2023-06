Miss Sud: torna il beauty contest del Mezzogiorno: si parte da Agropoli

Basta avere un’età compresa tra i 14 e i 30 anni ed essere in vacanza, al mare, in uno dei tanti luoghi bellissimi del nostro litorale; compilare il modulo d’iscrizione e partecipare all’edizione 2023 di Miss Sud, XIV anno del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile, che in quel giro tra le località più belle del meridione si ripropone di scovare la sua ideale rappresentante. Si comincia sabato 1 luglio, da Agropoli. L’appuntamento è alle 21.30 in Piazza Vittorio Veneto.

L'iniziativa

Al timone di tutte le tappe del concorso nazionale sarà Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana, rappresentante della bellezza made in Italy nel mondo. Classe 1988, già campionessa di pattinaggio a rotelle artistico, nonché vincitrice di The Look of the Year e del titolo di Miss Europa del Sud, la Bruscoli è un personaggio televisivo che in questi anni si è fatto notare tanto anche per la sua professionalità. La sua carriera nel mondo della moda l’ha portata a sfilare per stilisti di fama mondiale, da Jean Paul Gaultier a Rocco Barocco. Agli esordi è l’ultima valletta nell’ultima conduzione di Pippo Baudo a Domenica In, poi Ballando con le stelle su Raiuno, la conduzione di Stop&Go sempre sulla tv di Stato e il film commedia “Matrimonio alle Bahamas”, con la regia di Claudio Risi.

Il momento passerella sarà affiancato da sketch comici affidati a Ottavio Buonomo, tra gli artisti più poliedrici del panorama culturale partenopeo. Ad oggi conta ben 60 titoli teatrali, su tutti “Passeggiate romane” (2011) e “Buon compleanno” (2012), due tour in cui ha affiancato il grande Enrico Montesano. Ci sarà spazio anche per la musica con Davide De Marinis, l’autore di “Troppo bella” e della sigla “Amori della zia” per Domenica In nell’edizione 2018 e 2019.

Dopo Agropoli, il beauty contest toccherà le più belle piazze del Sud Italia: Baronissi (16 luglio), Albanella (22 luglio), Agnone Cilento (5 agosto), Bivio di Palomonte (27 agosto) per poi approdare a settembre (il 9 e 10) a Roccadaspide in occasione della finale. (Il calendario del tour è in continuo aggiornamento).

Novità della XIV edizione sarà l’elezione di Miss Under 40, ovvero la “milf” più avvenente delle spiagge del Mezzogiorno. Parallelamente, si riconferma anche per l’edizione 2023, la versione web del concorso “Miss Sud chiama Nord”, il format online che dà la possibilità alle ragazze originarie del meridione ma residenti nelle regioni del Nord Italia di partecipare a Miss Sud. Una sfida a colpi di like che si terrà sulla pagina ufficiale dell’evento (https://www.facebook.com/ profile.php?id=100046413469787 ), dove saranno pubblicate le foto di ogni aspirante al titolo e dove sarà data la possibilità al pubblico social di essere giurato.