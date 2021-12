Brand new Swing: cena spettacolo a Montesano sulla Marcella

La band napoletana Brand New Swing animerà la cena spettacolo in programma a Montesano sulla Marcellana, in via Nazionale. Si comincia il 4 dicembre alle ore 20.30 al Monna Lisa Bistrot & Restaurant.

Il programma

Sarà una serata per palati fini. La band napoletana vanta una solida esperienza live. Il menù è di quelli da non perdere: quattro portate frutto dell'ispirazione creativa dello chef Mario D'Addessio. Una cena a base di pesce, tutta da assaporare: si parte con l'antipasto, calamaro scottato su vellutata di piselli e scaglie di pomodoro secco; per primo risotto con filetto di triglie ed erbette aromatiche; trancio di salmone su zuppetta montanara e fiori eduli per secondo. Il dessert è il dolce dello chef, un'invenzione che sicuramente non mancherà di stupire i commensali presenti. Prezzo 30 euro a persona, acqua inclusa. La formazione, composta da ex studenti di musica jazz al Conservatorio, vanta un repertorio molto ricco, che spazia dai grandi classici e standard dello swing e del jazz fino ad arrivare a brani pop riletti in ottica vintage. Frank Sinatra, Louis Armstrong ma anche big italiani come Mina, Gino Paoli e Renato Carosone: questi solo alcuni degli artisti che potrà capitare di ascoltare nel corso della serata. E' possibile prenotarsi a mezzo WhatsApp contattando il numero 0975030429.