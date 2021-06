Montano Antilia, al via l'evento sul progetto "Caprini erbosi"

Durante l’evento, a cui si parteciperà in presenza in numero limitato (previa registrazione), sarà presentato il progetto, che nasce dal fabbisogno di innovazione del settore lattiero–caseario regionale e dalla crescente sensibilità verso la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità

Il giorno 8 giugno 2021si terrà l’evento lancio del progetto Caprini Erbosi - Formaggi e cosmetici caprini innovativi a base di erbe officinali e spontanee mediterranee – PSR Campania, Mis. 1.6.1 Az. 2, presso l’azienda partner Fattoria Del Gelso Bianco in loc. Gelso, 29 – Massicelle di Montano Antilia alle ore 10:30. Durante l’evento, a cui si parteciperà in presenza in numero limitato (previa registrazione), sarà presentato il progetto, che nasce dal fabbisogno di innovazione del settore lattiero–caseario regionale e dalla crescente sensibilità verso la salvaguardia e valorizzazione della biodiversità. Saranno presentate le attività svolte, i primi risultati e prodotti: formaggi e cosmetici innovativi da latte e siero di capra, arricchiti dalle componenti aromatiche e bioattive delle specie erbacee della flora tipica e spontanea mediterranea.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.caprinierbosi.it