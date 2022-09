Al via la terza edizione di "Montecorvino Rovella in Musica d'Insieme"

Si terrà dal 6 al 9 settembre la terza edizione di "Montecorvino In Musica d'Insieme - tra Conventi e Piazze", corso di musica d'insieme per giovani strumentisti organizzato dal Comune di Montecorvino Rovella con l'associazione "Scuola e Banda Musicale di Montecorvino Rovella", l'Istituto Comprensivo Trifone e la Pro Loco.

Il programma

L'evento prevede una serie di prove d'insieme nei luoghi più suggestivi del centro picentino con il maestro Fulvio Creux, ospite d'eccezione della terza edizione, ed un concerto finale presso l'anfiteatro Seesen Harz.

L'ospite

Il tutto sarà affidato didatticamente al Maestro Fulvio Creux: compositore, arrangiatore e direttore di fama internazionale, autore di composizioni, elaborazioni, trascrizioni, revisioni, di lavori teorici adottati in Conservatorio e di scritti pubblicati su riviste e quotidiani in Italia, Svizzera, Francia ed Usa. Attualmente, oltre a continuare l’attività come Compositore/Arrangiatore, Didatta e Direttore ospite, collabora con il Complesso Bandistico Comunale “Città di Albano”, con la “Arsnova Orchestra”, nel Canavese ed è stato incaricato dalla Conferenza Nazionale Direttori dei Conservatori di dirigere l’Orchestra di Fiati Nazionale dei Conservatori Italiani; è inoltre Direttore Artistico, per l’Anbima, della Orchestra di Fiati Regionale e della Banda Giovanile Regionale del Lazio e, dal 2019, della Banda Giovanile Regionale della Sicilia.