Morigerati, Ecomuseo si racconta: esperienze culturali di arte, design e cucina

"Ecomuseo si racconta: esperienze culturali di arte, design e cucina" è il titolo della residenza che si terrà a Morigerati il 15 e 16 luglio e si inserisce all’interno del progetto “Transluoghi – Ecomuseo del Bussento Contemporaneo”, nato alla fine del 2021 e inaugurato ufficialmente a fine maggio, per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di Morigerati e mettere in relazione tutte le realtà sociali che lo abitano. Durante la residenza sono in programma passeggiate alla scoperta del territorio e degli itinerari realizzati durante le ultime residenze culturali, dibattiti, degustazioni delle produzioni locali e concerti.

Il programma

Si inizia lunedì alle 17,45 al centro sociale Morigerati, con la presentazione dell’identità grafica e visiva dell’Ecomuseo del Bussento Contemporaneo, con Roberto Ciarambino e Giovanni Abbatepaolo (La Scuola Open Source); seguirà alle 18,45 presso Piazza Piano la Porta l’incontro pubblico dal titolo “Il ruolo degli Ecomusei e la produzione culturale nelle aree interne” alla presenza di Valeria Ciarambino, consigliere della Regione Campania, promotrice della Legge Ecomusei in Campania, Giuseppe Rivello, di Jepis Bottega, Claudia Scarpitti dell'Ecomuseo MOSS - Scampia, Guido Florenzano sindaco di Morigerati e Teodora Vallone, vicesindaco di Morigerati. Moderano Liviano Mariella e Marianna Vallone. Alle 20,15 in piazza Piano la porta si terrà una degustazione con le aziende e i produttori locali, seguirà alle 22,00 in piazza Piano la porta il concerto dei Baracca Republic.

Il 16 luglio la residenza riparte con la camminata guidata ed esplorazione ambientale sulle tracce della flora e della fauna autoctona, lungo l’Itinerario 1 - Paesaggio culturale dell’acqua con Arnaldo Iudici, zoologo e guida naturalistica, associazione Ardea, (alle 16,30-20,00 partenza da Piazza Piano alla porta - Morigerati, aperto a tutti. Alle 20,15 sul belvedere della Chiesa di San Demetrio degustazione con produttori di Morigerati e alle 20,15 dj set a cura di BAM!Nel corso della due giorni saranno mostrate le attività che si stanno svolgendo in questa settimana, nelle residenze di itinerari e segnaletica e narrazione e videomaking, realizzate con gli esperti che lavorano alla co-creazione dell'Ecomuseo. “Transluoghi – Ecomuseo del Bussento Contemporaneo”, un progetto del Comune di Morigerati finanziato dal Programma Operativo di Azione e Coesione complementare al PON «Cultura e Sviluppo» (FESR) 2014-2020 e dal Ministero della Cultura, che ha l’obiettivo di riscrivere e custodire la memoria collettiva con la comunità. Prevede un piano di mobilità ecologica e un programma culturale per favorire la gestione prolungata e generativa dei luoghi, coinvolgendo comunità locale e comunità temporanee.