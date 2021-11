Moro in jazz: il nuovo ospite è il chitarrista Antonio Onorato

Si annuncia come un concerto jazz dal sapore mediterraneo in grado di suscitare uno straordinario interesse nel pubblico il live di Antonio Onorato New Quartet in programma venerdì 26 novembre alle ore 22.00 nelle sale del Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni. Il chitarrista salernitano sarà ospite con la sua formazione della rassegna MoroInJazz del locale del borgo Scacciaventi, per la direzione artistica di Gaetano Lambiase.

La scheda e il programma

Antonio Onorato New Quartet è una nuova interessante formazione (con Il pianista/tastierista salernitano Alessandro La Corte e i napoletani Giuseppe Arena al basso e Mario De Paola alla batteria) che porterà in tour il caratteristico sound solare mediterraneo del chitarrista partenopeo. Questa volta si riparte dai suoni del primo cd “Gaga” fino ad arrivare a “Vesuvio Blues”, passando dalle atmosfere brasiliane agli indiani d’America, dal jazz al rock-blues, ma con la tradizione melodica napoletana sempre nel cuore.”

Antonio Onorato musicista eclettico, compositore fertile ed innovativo è entrato di diritto nella storia della chitarra italiana. Nei suoi 26 album pubblicati ha saputo innestare su linguaggi jazz-rock, gli stilemi armonico-melodici della tradizione napoletana fondendoli con la musica afroamericana, medio-orientale e brasiliana, elaborando uno stile originale e sempre in evoluzione. È l’unico musicista al mondo a utilizzare la breath guitar o chitarra a fiato, uno strumento rivoluzionario e futuristico. Ha suonato in prestigiosi festivals e teatri in tutto il mondo, tra cui il “Blue Note” di New York e ha collaborato con Pino Daniele, Franco Cerri, Toninho Horta, James Senese, Gerald Cannon, Enrico Rava, solo per citarne alcuni. Il concerto, venerdì 26 novembre con inizio alle ore 22.00, si terrà nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria per gli spettatori. Nella sala concerti e nelle sale interne, si accede solo ed esclusivamente su Prenotazione con Green Pass o con un Test molecolare o rapido con risultato negativo. Per info e prenotazioni concerti tel. 089 4456352 | 340 3939561