Moro in jazz: riparte la musica, rassegna a Cava de' Tirreni

Riparte nel solco della tradizione della musica jazz del Pub Il Moro di Cava de’ Tirreni. Dopo i suoni della musica dei Jocando Latina - debutto del 15 ottobre - la rassegna MoroInJazz nello storico locale del Borgo Scacciaventi, con la direzione artistica di Gaetano Lambiase, prosegue nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 con prenotazione obbligatoria per gli spettatori, il 22 ottobre.

Il programma

Il cartellone della rassegna jazz si annuncia già ricco di appuntamenti. Venerdì 22 ottobre il concerto della superband made in Naples composta da Antonio Onorato, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo e Toni Esposito, mentre venerdì 29 ottobre il concerto del trio capitanato da Benito Gonzales, il pianista venezuelano che ha condiviso il palco nella sua carriera con grandi nomi della scena jazz americana del calibro di Kenny Garrett ( con cui è stato nominato al Grammy Awards per l'album "Seeds From the Underground"), Roy Hargrove e Antonio Sanchez. Per info e prenotazioni concerti telefonare ai numeri 089 4456352 | 340 3939561 - 333 4949026