Mostra collettiva internazionale /liberamente, is contemporary art a prison?

La Galleria Sandro Bongiani Arte Contemporanea è lieta di inaugurare presso lo spazio Sandro Bongiani Vrspace la mostra collettiva internazionale dal titolo: LiberaMente, Is Contemporary Art a Prison? Per questo nuovo progetto a cura di Sandro Bongiani abbiamo ripreso il lavoro svolto in un seminario organizzato a Palermo da Luigi Russo nel lontano 1982, di una sorta d'inchiesta “sociologica” volutamente provocatoria. Da quel seminario erano emersi i contributi di Mario Perniola, Ermanno Migliorini, Enrico Crispolti e il filosofo Jean Baudrillard in cui, tutti concordi, hanno ritenuto che l’arte può essere anche una prigione. Il filosofo Mario Perniola, per l’occasione, scriveva "l'arte è un carcere, perché gli artisti sono dei carcerieri; essi tengono imprigionata la creatività che si potrebbe manifestare nella società con ricchezza di forme e di espressioni", precisando, “il carcere per le false avanguardie è la società, il suo astratto ordine pianificato”.

Perché questo nuovo progetto dopo quello attivato nel 1976 dall’artista argentino Horacio Zabala, perché riteniamo che la situazione dopo oltre 50 anni trascorsi è profondamente cambiata. Oggi, l’arte proposta dal sistema culturale ufficiale e globale viene pianificata appositamente in funzione di un mero ritorno economico. Di fatto - scrive Sandro Bongiani - “l'arte "ufficiale di oggi si adatta espressamente alle tattiche e alle mode pre-confezionate di tipo commerciale producendo oggetti spesso di poco conto che ovviamente la critica asservita cerca in tutti i modi di avvalorare dando motivazioni di vario genere a giustificare la qualità necessaria che nelle opere, spesso, non esiste”. Il resoconto puntuale di tale indagine viene contestualmente evidenziato nella presentazione in cui si fa una precisa analisi di ciò ch’è cambiato in questi ultimi decenni nel panorama globale del sistema dell’arte contemporanea.



Preview /AMACI – Sabato 7 ottobre 2023 ore 18:00 - L’evento partecipa alla diciannovesima giornata del contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani.





75 importanti artisti contemporanei presenti a questa rassegna internazionale:

Sandro Bongiani Arte Contemporanea

Collettiva Internazionale di Arte Contemporanea

LiberaMente “IS CONTEMPORARY ART A PRISON?”

a cura di Sandro Bongiani

presso la Galleria Sandro Bongiani Vrspace

da Lunedi 2 ottobre a Sabato 16 dicembre 2023

Opening Lunedi 2 ottobre 2023 ore 18:00

ORARI: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00

https://www.sandrobongianivrspace.it/

E-MAIL INFO: bongianimuseum@gmail.com

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 3937380225

Credits: Sandro Bongiani Arte Contemporanea





