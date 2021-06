Mostra d'arte collettiva "Vista dall'altro" dal 25 luglio al 1 agosto a Cava

“Vista dall’Altro”: dal 25 luglio al 1 agosto sarà possibile visitare la mostra d’arte collettiva inserita all’interno della programmazione del #MACfest2021. Quest’anno il Festival della Musica, dell’Arte e della Cultura doppia i numeri dello scorso anno: più di 40 artisti campani esporranno le proprie opere al Complesso Monumentale di San Giovanni a Cava de' Tirreni.



Le opere presentate spaziano dalla Scultura alla Pittura, dalla Fotografia fino alla New Media Art e per la prima volta parteciperanno anche dei performer a CasaMAC.



Gli organizzatori hanno chiesto a ciascun artista di realizzare un’opera ispirata al tema “Vista dall’Altro”: “Siamo stati privati dell’altro, di un punto di vista diverso dal nostro, dei rapporti umani e sociali. Mettiamoci nei panni dell’altro per capire come ci si sente. Abbiamo bisogno della relazione per esprimere al meglio noi stessi. Come la vivono gli altri questa nuova normalità?”. Questa suggestione è contenuta all’interno del tema generale del MAC fest 2021 “Oltre gli sche(r)mi”, votato dall’associazione Macass. Il presidente Francesco Oreste esprime la sua soddisfazione per l’obiettivo raggiunto con la terza edizione del Festival.



Martina Di Domenico e Alessandro Fariello, responsabili della mostra: «Gli artisti hanno risposto con entusiasmo alla tematica proposta, sentendola come un mezzo attraverso cui raccontare i pensieri che li hanno accompagnati in questi difficili mesi. In alcuni prevale una visione positiva, in altri si intravede ancora una leggera paura. Nonostante la difficoltá di vederci in presenza, almeno nelle prime fasi organizzative, la mostra ha evidenziato come una “nuova normalità” sia possibile per fare rete e superare le distanze».



“Vista dall’Altro” sarà ospitata dai locali del Complesso Monumentale di San Giovanni dal 25 luglio al 1 agosto (17:00/22:00) e vanta la co-organizzazione del Comune di Cava de’ Tirreni. L’ingresso è gratuito e gli ingressi contingentati, nel rispetto delle normative anti COVID-19. Per visitare la mostra d’arte è obbligatorio indossare la mascherina.



Gli eventi del MAC fest sono stati realizzati dall’associazione Macass, in collaborazione con i partner e grazie agli sponsor ufficiali Saggese Editori, La Doria e BPER Banca.

