“World of dinosaurs”, i dinosauri arrivano sulla Collinetta di Capaccio Paestum: l'esposizione

A Capaccio Paestum arriveranno i dinosauri del “World of dinosaurs”, l’esposizione ideata dalla Wonderworld Entertainement e organizzata da Start Innova in collaborazione con il Comune dei Templi e l’Associazione Hermes, nell’ambito del progetto di promozione “Parcoscenico”. Dopo aver entusiasmato i visitatori di mezza Europa, la mostra sarà inaugurata nel mese di dicembre e sarà visitabile fino all’autunno del 2023. L’obiettivo degli organizzatori è ricreare un suggestivo scenario giurassico nel pieno del centro urbano, presso il Parco Cittadino “La Collinetta”, facendo così convivere la contemporaneità urbana e le routine quotidiane con esemplari preistorici riprodotti in dimensioni naturali e con le voci e i suoni di un passato molto lontano.

I dettagli

Le ricostruzioni dei dinosauri, realistiche e curate nei minimi dettagli, sono state realizzate da una delle più importanti aziende di progettazione e allestimento di parchi tematici e musei in Europa, in collaborazione con un team di paleontologi. Tutti gli esemplari si potranno osservare da vicino e toccare con mano: ecco che si guiderà sotto gli occhi feroci del Tyrannosaurus Rex lungo 8 metri o si andrà a scuola salutando il Triceratops del peso di 2 tonnellate insieme ai suoi piccoli; il Diplodocus lungo 30 metri, invece, scruterà la città dall’alto. Ad arricchire l’esposizione, un importante apparato didattico di pannelli informativi e visite guidate, laboratori diversificati per fasce di età ed escursioni sul territorio per scuole e famiglie. L’esposizione si inserisce nella già ricca offerta turistico-culturale del Comune di Capaccio Paestum con il Parco Archeologico di Paestum e Velia e sarà l’occasione per realizzare anche un tour eno-gastronomico nel territorio pestano. Per informazioni su modalità e costi di ingresso: Dino-park.it