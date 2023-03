Baronissi capitale della fotografia, taglio del nastro per "Foto & Show B2B"

Inaugurato a Baronissi, "Foto & Show B2B", un importante evento destinato ai professionisti della fotografia organizzato da Fabio Carrato all’hotel dei Principati: 500 mq di esposizione, 4 set fotografici, esperti e testimonial d’eccezione, modelle, oltre 10 relatori da ogni parte d’Italia.

La soddisfazione del sindaco

"Al mega-store, che chiuderà i battenti questa sera, un’accurata esposizione di macchine e accessori di ogni tipo, anche di ultima generazione tecnologica, per la foto perfetta. - dice il sindaco Gianfranco Valiante - Presenti le case produttrici più importanti al mondo. Non è mancato, tra i tanti professionisti e famosi ospiti vip, Maurizio Galimberti fotografo di fama internazionale. Una due giorni interessante, con tante presenti importanti, per la città di Baronissi", ha concluso, soddisfatto, il primo cittadino.