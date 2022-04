Slide door a Salerno: mostra fotografica "Passaporta" al Duomo

Proseguono gli appuntamenti Slide Door tra il Quadriportico del Duomo di Salerno ed il Museo della Immigrazione ad Ellis Island New York. Le due porte multimediali stanno dipanando la trama di un dialogo artistico, culturale, sociale sui grandi temi del nostro tempo: la pace universale, l'identità personale e collettiva, le migrazioni.

Il prossimo appuntamento



È fissato nel Quadriportico del Duomo di Salerno, venerdì 8 aprile alle ore 17. E' in programmazione l'inaugurazione di "Passaporto", la prima installazione fotografica del maestro Giovanni Izzo dedicata alle immigrazioni africane verso l'Italia.

Lo scenario

La mostra scorrerà nelle SlideDoor, creando un passaggio d'immagini che a partire del Duomo di Salerno, attraverseranno l'atlantico fino alle coste di Ellis Island New York. Un riferimento alle migrazioni attuali verso questa regione del mondo, un documento visivo della storia delle società ma soprattutto un attraversamento tra le emozioni e sentimenti di uomini donne e bambini che oggi, come accadeva un secolo fa, hanno sempre guardato la linea del mare come un'orizzonte, come una promessa. Dedicata al coraggio di coloro che hanno voluto partire e al coraggio di coloro che hanno accolto.

Giovanni Izzo è tra i più importanti artisti fotografici del panorama nazionale e internazionale e da oltre vent’anni fotografa quotidianamente contesti urbani ed in questo caso l’umanità degli immigrati in tutti gli aspetti di contraddizione e di bellezza. Le sue fotografie e i suoi reportage sono documentati in Italia e all’estero, presentati in mostre personali e discussi in lezioni accademiche. Passaporta racconta dolori e difficoltà ma anche le occasioni di riscatto degli immigrati.

I protagonisti

Nel corso del vernissage di venerdì 8 aprile alle ore 17.00, Giovanni Izzo sarà presentato dal fantasiologo Massimo Gerardo Carrese. Interverrà, in diretta attraverso la porta multimediale Slide Door, dal Museo di Ellis Island a New York Suzanne Mannion , Direttrice Comunicazione e Affari Pubblici della Statue of Liberty and Ellis Island Foundation.

Info utili

La mostra resterà visibile da venerdì 8 a mercoledì 20 aprile 2022. La partecipazione e la visita sono libere e gratuite.