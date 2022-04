"Orizzonti di appartenenza": al museo diocesano, spazio alla mostra di Restart

Orario non disponibile

Quando Dal 23/04/2022 al 30/04/2022 Orario non disponibile

Dal 23 al 30 aprile, al museo Diocesano San Matteo di Salerno, si terrà la mostra fotografica intitolata “Orizzonti d’appartenenza”, ideata dal progetto Restart, a cura di Riccardo Papalino

Il tema

E' “Salerno in tutte le sue sfumature”, una raccolta di sguardi sulla nostra città. I protagonisti dell’evento saranno i giovani fotografi salernitani che si sono candidati durante le fasi preliminari. Saranno esposte fotografie emblematiche che rappresentano la bellezza della nostra città e di come i giovani guardano la città, è una mostra organizzata da giovani per dare la possibilità di esprimere i giovani.

La scheda

Restart è una rete che abbraccia l’arte in tutte le sue sfumature: fotografia, scrittura, pittura, scultura. E' condivisione: gli artisti potranno mostrare la propria creatività e i propri contenuti in spazi culturali attraverso mostre, esposizioni e altri eventi. Nasce nella prospettiva di un tessuto sociale educato a cooperare attraverso la cultura perché l’arte dev’essere la colonna portante di ogni comunità. E' condivisione, è arte, è il futuro.