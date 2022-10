Gli scorci di Salerno nella mostra "Sulle tracce di Guaiferio"

Sarà inaugurata venerdì 7 ottobre, alle ore 18:00 presso la sede FAI a Salerno in via Porta Catena, la mostra fotografica di Corradino Pellecchia e Francesco Siano dal titolo "Sulle tracce di Guaiferio".

L'esposizione

La mostra, in esposizione per tutto il mese di ottobre, trae ispirazione dal libro dell'Arch. Mario Dell'Acqua "Le Torri di Guaiferio" e illustra scorci del centro storico di Salerno, proiettandoli in un'immaginaria ricostruzione urbanistica della città in chiave di spazio antropico dall'epoca romana al periodo postunitario.