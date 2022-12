Lenzuola d’Arte, Christmas Edition “I Segni del Tempo” al Museo Archeologico Nazionale di Eboli 

Tanta curiosità per l'esposizione Christmas Edition “I Segni del Tempo”, le Lenzuola d’Arte 2022 che entrano nel Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, nel Chiostro di San Francesco e nel Chiostro del Convento di S. Pietro alli Marmi. Lenzuola d’Arte è un progetto originale e innovativo di arte urbana, un’installazione a cielo aperto nata dall’idea di tre artisti ebolitani, Gerardo Bisogni, Gerardo La Porta e Enrico Visconti, che per tutta l’estate ha trasformato il centro storico di Eboli in una galleria d’arte all’aperto. Ispirata alla tradizione mediterranea dei panni stesi tra i palazzi, Lenzuola d’Arte è un’operazione di land art in cui l’ambiente circostante interagisce con le opere d’arte, diventandone parte, e apre una riflessione tra arte e paesaggio, natura e cultura.

I dettagli

Le Lenzuola d’Arte, dipinte da oltre 90 artisti provenienti da ogni parte d'Italia, saranno ora esposte nelle tre sedi ebolitane in una Christmas Editionche vuole essere un ponte ideale tra l’esposizione all’aperto, appena passata, e la futura che interesserà spazi sempre più ampi del centro storico di Eboli. Lenzuola d’Arte – Christmas Edition “I Segni del Tempo”consentirà ai visitatori di ammirare da vicino le opere, affiancate da una breve descrizione dell’opera e dalla biografia dell’autore,e apprezzarne particolari e tecniche artistiche che l’esposizione in alto rendeva difficile. La mostrametterà in evidenza le tracce che gli agenti atmosferici hanno lasciato sulle opere durante l’esposizione all’aperto, tra le case, i balconi e le terrazze del centro storico di Eboli. Lenzuola d’Arte – Christmas Edition “I Segni del Tempo”è realizzata a cura di Lenzuola d’Arte,in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e con il Convento Frati Minori Cappuccini,e con il patrocinio del Comune di Eboli.

Le informazioni

L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino al giorno 8 gennaio 2023,negli orari di apertura del museo (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.00, con ultimo ingresso alle 15.30; domenica, dalle 8.30 alle 14, con ultimo ingresso alle 13.30). Si raccomanda l’uso della mascherina e il rispetto della normativa anti-COVID vigente.