Pasqua con Letizia Battaglia: la mostra visitabile a il 30 e il 31 marzo

In occasione della Santa Pasqua la mostra diffusa Letizia Battaglia. Una vita. Come un cazzotto, come una carezza curata da Paolo Falcone e organizzata dall’associazione Tempi Moderni in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti, resterà aperta al pubblico. Domenica 31 marzo dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 e il giorno successivo, lunedì in Albis orario continuato dalle 10.30 alle 20.30. Una vita. Come un cazzotto, come una carezza è una mostra diffusa dedicata alla fotografa palermitana.

L’esposizione, che si terrà fino al 19 maggio, intende mettere in dialogo alcuni siti storico-artistici della città antica con l’arte fotografica di Letizia Battaglia. Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII Secolo. Ma le opere si trovano anche nella Chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti; nella Corte di Palazzo Pinto, nella Cappella di San Ludovico, nella Cappella di Sant’Anna e nell’Ipogeo di San Pietro a Corte.