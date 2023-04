La villa comunale di Salerno pronta a rifiorire: torna la Mostra della Minerva

A Salerno torna la Mostra della Minerva. L'appuntamento con la 21esima edizione dell'evento organizzato dall'associazione Hortus Magnus (con il patrocinio del Comune) è per il 14, 15 e 16 aprile nella Villa Comunale di Salerno.

Il programma

Oltre alla mostra-mercato, che sarà inaugurata venerdì 14 aprile alle ore 15, sono previste anche le "Conversazioni in Villa", ciclo di incontri dedicato alla botanica ed all'economia circolare. In programma anche una visita guidata alla Chiesa di San Giorgio (sabato alle ore 11), nei luoghi della memoria della Scuola Medica Salernitana (sabato ore 16.30) ed alla Cupola della Ss. Annunziata (domenica alle ore 10). In programma, sabato 15 e domenica 16 aprile, laboratori per i più piccoli. A chiudere il cerchio le esibizioni dei figuranti dell'associazione Contrappasso (sabato 15 e domenica 16 aprile) e la danza orientale (domenica ore 15) con la compagnia "Djinn Dance Ensemble" diretta da Marta Fenice Manaar.