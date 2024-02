Curiosità in attesa della 22esima Mostra della Minerva di aprile, mostra della Camelia

Si terrà dal 19 al 21 aprile, presso la Villa Comunale di Salerno, la 22esima Mostra della Minerva. In corso, già dal 1° gennaio, le iscrizioni su Hortusmagnus.it: cresce la curiosità tra gli amanti della botanica e del verde per l'evento che, ogni anno, attira innumerevoli presenze in città.

L'evento

Intanto, è in programma il 9 e il 10 marzo, la IV Edizione della mostra della Camelia presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno. "Potrete ammirare le Camelie del territorio salernitano tra le più singolari per bellezza, eleganza e perfezione del fiore", promettono dall'associazione Hortus Magnus.