Fiori, colori, festa di primavera: è tutto pronto per la mostra della Minerva

E' tutto pronto per la mostra della Minerva, la profumata e colorata festa di Primavera che durerà tre giorni a Salerno, dall'8 al 10 apile, e che sarà ospitata all'interno della Villa Comunale. A Palazzo di Città è stato presentato l'atteso appuntamento, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. E' la festa della rinascita, della resilienza, in un momento storico particolare, di pandemia e di tensione per la guerra in Ucraina. La notizia nella notizia è che sarà festeggiata la ventesima edizione. Piante rare e quanto fa giardino: tanta curiosità.

La presentazione

La conferenza stampa di presentazione si è svolta nella Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. “Mostra della Minerva - Piante rare e quanto fa giardino" è il tradizionale appuntamento florovivaistico organizzato dall’Associazione Hortus Magnus con il patrocinio del Comune di Salerno. "E' una mostra che inaugura la primavera nella nostra città - dice il sindaco Vincenzo Napoli - Sarà una mostra di altissimo livello. La città si rianima in questo periodo, ci sono fervore e fermento di una città che spera di lasciarsi alle spalle la tragedia della pandemia".

Info utili

L'appuntamento è in Villa Comunale, il venerdì dalle ore 15 alle 20.30, il sabato e la domenica dalle ore 9 alle 20.30. "Ripartiamo da dove ci siamo lasciati e lo facciamo attraverso una mostra ricchissima, proprio per rappresentare questa idea di risveglio e di rinascita, che ci ha spinto a lavorare più duramente ed a realizzare tutto empaticamente. Avremo tante piante, tanti stand. Resilienza e accoglienza saranno le colonne portanti della mostra - ha detto Clotilde Baccari Cioffi -. Ci sarà uno stand molto particolare con 350 esemplari di piante Hoya. La pianta hoya è simbolo per eccellenza della resistenza, perché non solo resiste ad ogni ambiente e ad ogni esposizione ma addiruttura se ha un ramo reciso da quel ramo spuntano comunque germogli. Questo è emblematico del senso della mostra e del periodo che viviamo".

Bambini e famiglie

"Abbiamo pensato anche ai più piccoli. Ci sarà, infatti, la presenza di una giovane curatrice che ha fatto di un pupazzo la guida per la conoscenza dei fiori per i bambini. Sarà la mascotte a presentare ai bambini e alle famiglie la varietà dei fiori".