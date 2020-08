Grotte di Castelcivita: al via la Fiera delle piante officinali, aromatiche e da profumo

Mercoledì 2 settembre, alle ore 10, al Comune di Salerno si presenta la quarta edizione della Mostra Fiera delle piante officinali, aromatiche e da profumo che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 settembre alle Grotte di Castelcivita. Nel corso della due giorni si accenderanno ancora una volta i riflettori sulle eccellenze del territorio, in una cornice che di fatto è uno spettacolo della natura. Castelcivita ospiterà gli esperti che da anni studiano le proprietà delle piante officinali, aromatiche e da profumo con un convegno dedicato; ci saranno anche dei laboratori didattici, una mostra fotografica, un percorso espositivo e un cooking show con la chef Giovanna Voria. Le tradizioni contadine dell’antico borgo medievale di Castelcivita, relative alla coltivazione e alla trasformazione di erbe e piante locali, si legano in qualche modo alla virtuosa esperienza della Scuola Medica Salernitana che da sempre rappresenta un importante riferimento. Per la seconda giornata sarà proposta una visita spettacolare alle grotte, firmata dalla direzione artistica di Gaetano Stella: 4 Pinocchi e 4 grilli parlanti condurranno gli spettatori in un viaggio delle meraviglie pensato per grandi e piccini.Alla conferenza stampa di presentazione, che sarà anche l’occasione per fare un bilancio delle attività delle Grotte di Castelcivita, sarà presente il sindaco di Castelcivita, Antonio Forziati; l’assessore alla cultura del Comune di Salerno, Antonia Willburger; il presidente delle Grotte di Castelcivita, Giuseppe Aversano; il direttore artistico, Gaetano Stella, e il direttore organizzativo, Alessandro Caiazza di TeatroNovanta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.