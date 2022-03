"Arte al femminile": è tutto pronto per la mostra di pittura a Palazzo Genovese

Indirizzo non disponibile

"Arte al femminile" è il titiolo della mostra di pittura che si terrà nel Palazzo Genovese, a Salerno, dal 16 al 25 aprile. Nell'edificio di via Largo Campo, di proprietà del Comune di Salerno, l'inaugurazione ufficiale è fissata alle 18:30. Al vernissage del 16 aprile parteciperanno quattro artiste.

La mostra

"Non sarà una fredda esposizione di quadri - spiegano le organizzatrici - ma ci sarà anche un breve percorso didattico-culturale sulla storia dell'arte pittorica delle donne, a decorrere dal 1600 in poi, poco conosciuta dalla maggioranza delle persone, così com' è stato rappresentato nel progetto consegnato e approvato dall'Ente Comune".