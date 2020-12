Mostra sospesa: comincia il tour virtuale tra i presepi di Giffoni

La venticinquesima edizione della mostra internazionale d'arte presepiale è attiva da due settimane, a Giffoni Valle Piana. Quest'anno gli organizzatori hanno deciso di onorare il venticinquennale adattandosi alla difficoltà di questo particolare momento della nostra storia.

I dettagli

Hanno creato un tour virtuale, "La Mostra Sospesa", allo scopo di rendere fruibili i presepi tramite smartphone o pc anche restando a casa.

Il modello virtuale del Convento ha molte sale e, in quella della Campania, è possibile trovare una piacevole sorpresa. Infatti nella sezione che ospita i presepi dei concittadini vi è una locandina speciale che contiene informazioni sul contest "Il Presepe in Famiglia". Ecco il link per visitare la mostra: https://www.artsteps.com/view/5f8eb25216d4782e27f33a7d