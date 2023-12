Ritorna la Mostra Presepiale "Città di Salerno", l'Arcivescovo benedirà i Bambinelli

L'associazione Tertio Millennio Adveniente, presieduta da Ciriaco Russomando, anche per l'anno 2023/2024 organizza la Mostra Presepiale "Città di Salerno" giunta alla XXIX edizione. L’evento artistico, dedicato a San Francesco D’Assisi, commemorerà l'ottavo centenario della prima Rappresentazione Sacra e verrà presentato durante la conferenza stampa fissata per il giorno 5 dicembre alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo di Città. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Napoli e del Vicepresidente della Provincia Giovanni Guzzo, il presidente dell'associazione Ciriaco Russomando ed il maestro presepista Biagio Catalano racconteranno del presepe napoletano del '700, soffermandosi sull'importanza dell'arte presepiale come evento da coltivare con passione e dedizione per mantenere viva la tradizione di un mestiere così antico ed affascinante. Martedì 12 dicembre 2023 alle ore 11, in occasione della solenne inaugurazione, verrà aperta una collettiva di quadri raffigurante la natività. Sarà l'Arcivescovo Primate di Salerno Campagna e Acerno S. E. Mons. Andrea Bellandi che, negli spazi del Cral della Provincia, in piazza Giacomo Matteotti (adiacente la chiesa del SS. Crocifisso nel centro storico di Salerno) benedirà le statuine di Gesù Bambino da collocare nei presepi.

Nell'allestimento presepiale figurano oltre venti presepi realizzati da artisti provenienti da tutta la Regione Campania, tra cui due opere monumentali centrali degli artisti Antonio Sorrentino di Scafati e Salvatore Giordano di Torre del Greco, le scenografie curate dai salernitani Cristian Rago e Biagio Catalano ed una serie di presepi in miniatura realizzati da Mario Accurso. Lo scopo è quello di divulgare e sostenere l'arte presepiale intesa come mezzo espressivo e creativo di aggregazione e confronto per la conservazione delle tradizioni del territorio. Ad ogni visitatore verrà chiesto un contributo di 1 euro per sostenere un progetto di beneficenza adottato dall’associazione Tertio Millennio Adveniente che, da sempre, agisce a sostegno dei più deboli. Parte del ricavato verrà devoluto alla missione in Costa d’Avorio per acquistare un mammografo. La mostra gode del patrocino morale del Presidente della Regione Campania, del Consiglio Regionale, della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno.

Curiosità

A suscitare curiosità tra i salernitani, intanto, "i presepielli di fra Vittorio" in esposizione nella sala S.Francesco presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù.