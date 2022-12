Giffoni Valle Piana, al via la 27esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Presepiale

Orario non disponibile

Quando Dal 04/12/2022 al 09/01/2023 da domani Orario non disponibile

Si aprirà ufficialmente domenica 4 dicembre alle ore 19:00 presso il Complesso Monumentale San Francesco di Giffoni Valle Piana la 27esima edizione della “Mostra Internazionale d’Arte Presepiale”, evento organizzato dall’associazione Pro Loco di Giffoni Valle Piana.

Il programma

Da domenica e fino al prossimo 9 gennaio, sarà possibile ritornare nella splendida cornice del Complesso Monumentale San Francesco e immergersi nell’arte natalizia. Per la 27esima edizione, la Mostra, patrocinata dal Comune di Giffoni Valle Piana, si avvarrà della collaborazione con “La Valle del Primo Presepe”, il comune di Greccio e il Touring Club Italiano, l’UNPLI, il Giffoni Experience. Per i visitatori ci sarà la possibilità di poter osservare oltre 100 opere. Il tema della 27esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Presepiale sarà “I Presepi del Mediterraneo”, ospitando le opere di nazioni quali Albania, Algeria, Egitto, Grecia, Israele, Libano, Malta, Palestina, Spagna, e Turchia. Ovviamente sarà allestita una rassegna monografica sul presepe tradizionale napoletano, con l’esposizione di opere realizzate da artisti campani. Spazio anche al contesto nazionale, con presepi realizzati in diverse regioni d’Italia: Sicilia, Sardegna, Puglia, Basilicata e Sardegna.