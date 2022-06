"Salviamo il corsivo": è tutto pronto per la mostra artistica del Museo Papi

Dal 4 al 28 giugno, il Museo Roberto Papi di Salerno ospiterà "Salviamo il corsivo", la mostra artistica a cura do alcune classi dell'istituto comprensivo "Fratelli Linguiti di Giffoni Valle Piana".

L'esposizione

Le opere esposte sono state realizzate dagli studenti della 1A, 1B,1E, 2A, 3A e 3D dell’istituto Fratelli Linguiti di Giffoni Valle Piana aiutati dalle loro docenti in un percorso interdisciplinare volto a valorizzare e salvaguardare il corsivo ormai in disuso. Il messaggio che i ragazzi indirizzano ai visitatori è coltivare la scrittura a mano e in corsivo come massima espressione personale di sé. “Il corsivo è una questione di identità, di chi siamo e cosa vogliamo essere …ci distingue gli uni dagli altri”. Sono queste le parole dei giovani artisti. Tra le creazioni realizzate, c'è anche l’opera prima dell’esordiente artista tredicenne Donatelle De Feo “Lo sguardo poetico”, una scenografia dedicata all’Odissea, poesie e messaggi di pace, indumenti in carta e tanto altro. Nel giorno del vernissage, il 4 giugno alle ore 17, l’ingresso al museo sarà gratuito. La mostra è visitabile negli orari di apertura del museo: dal martedì al sabato 9.30-13, dal giovedì a sabato ore 16.30-19.30.