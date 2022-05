Il museo diocesano ospita la mostra Sublimina: 15 giorni per visitarla

Sublimina è il titolo emblematico della mostra a cura di Anna Isopo di Arte Borgo Gallery ospitata presso il Museo Diocesano San Matteo di Salerno dal 21 maggio al 3 giugno.

Lo scrigno d'arte



Il Museo Diocesano San Matteo di Salerno è senza dubbio il contenitore più importante di opere d'arte della città di Salerno e provincia. Il suo patrimonio artistico comprende opere che vanno dal Medioevo al XX secolo e comprendono avori, dipinti su tele e legni, opere di oreficeria e alcuni reperti archeologici. Nella mostra Sublimina sono presentate le opere di circa trenta artisti che utilizzano l’arte come strumento per evocare messaggi subliminali in cui la pienezza dei significati è rappresentata da forme e colori. I diversi linguaggi danno vita a composizioni che generano un sottile confine tra l’immagine e l’immaginario. Ognuno con la propria identità linguistica è in grado di dialogare e affrontare l’imprevedibile confine, catturando l’osservatore nel coinvolgente e affascinante connessione tra il titolo aleatorio e le singole interpretazioni. Messaggi subliminali convivono e conferiscono al fruitore la chiave d’ingresso al carattere poetico delle singole opere.

Info utili



Il vernissage è in programma sabato 21 maggio alle ore 17. La mostra sarà visitabile dal 21 maggio al 3 giugno. Ingresso libero, tutti i giorni, dalle ore 9 alle 13. Chiusa il mercoledì.