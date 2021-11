Concorso internazionale di arte contemporanea al museo diocesano: mostra degli artisti vincitori

Dal 4 al 18 dicembre si terrà nel museo Diocesano "San Matteo", a Salerno, la mostra degli artisti selezionati, vincitori della prima edizione del Concorso internazionale di Arte contemporanea.

L'obiettivo

La mostra si preannuncia come una nuova, grande, occasione di visibilità e prestigio per artisti che con la propria arte si sono dimostrati meritevoli sul piano internazionale, nell'ottica della valorizzazione dei talenti intrapresa dal Concorso internazionale di Arte contemporanea e come un apripista per l'edizione 2022, dal 2 al 9 luglio.

La scheda

Si tratta di un concorso di arti visive che è nato già nel 2020 con l’intenzione di valorizzare, promuovere e sostenere gli Artisti contemporanei. Il Premio si propone di lanciare o rafforzare la carriera di Artisti che ambiscono ad un riconoscimento nazionale ed internazionale, consentendo loro di esporre in un museo europeo. Il Museo conferisce, inoltre, agli artisti un prezioso attestato museale da aggiungere al proprio curriculum vitae. Per sostenere il vincitore, il MUDI assegna, tra gli altri premi e riconoscimenti, una borsa in denaro di 1.500’00 euro. Il concorso si svolgerà di nuovo nello splendido scenario del Museo Diocesano di Salerno, il più importante contenitore di opere d’arte della città e grande polo culturale di tutta la provincia.