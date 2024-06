“Arte per aiutarci a vivere meglio”: Albanella ospita la mostra di sculture

Si definisce "artista di passaggio" e invece lascia il segno. Le sculture di Antonio Impemba, 67 anni, originario di Albanella ma da anni trasferitosi a Torino, scavano nel suo mondo interiore e trasferiscono sentimenti, emozioni. “La scultura non è l’opera in sé – dice l’artista - ma ciò che emotivamente rivela a chi la osserva”. Un fermento e una genialità che Antonio Miniaci ha saputo intercettare e soprattutto accogliere nella propria galleria d'arte a Milano, al civico 3 di via Brera. Miniaci si occupa d’arte da 45 anni, trattando tutti i grandi maestri storicizzati (Shagall, Dalí, Renato Gottuso e altri) e tanti artisti emergenti. “Antonio Impemba per me è stato una grandissima sorpresa, perché mi ha mostrato le sue sculture dal catalogo e le ho trovate molto interessanti, originali e contemporanee”.

Hanno scoperto di avere in comune non solo passione per l'arte ma anche le radici e l'amore per la propria terra: sono entrambi originari di Albanella. “Dopo il nostro incontro a Milano è nata subito una collaborazione e dopo poco ci siamo rivisti nel mio Persano Country Club che lui non conosceva. È rimasto molto entusiasta della bellezza del Persano, che ha definito una casa museo”. Poi il retroscena: “Gli ho spiegato che qui ospito diversi artisti e spesso organizzo eventi. Così ho proposto ad Impemba di organizzare una sua mostra personale”. Dal suo sì entusiasta prende forma l’evento “Arte per aiutarci a vivere meglio”. Il vernissage della mostra di sculture di Antonio Impemba, a cura di Antonio Miniaci, sarà ospitata il 12 luglio alle ore 19 nel “Persano Country Club” di Borgo San Cesareo, frazione di Albanella. Sarà visitabile fino al 18 luglio, dalle ore 17 alle 23.

“Dopo questa serata porterò le sue opere in giro per il mondo, specialmente a Miami, Bruxelles e Hong Kong”, annuncia Miniaci. "Sarà possibile ammirare "Il mondo che cade a pezzi ". La scultura in bronzo e ferro vuole rappresentare una situazione di drammaticità che il nostro pianeta Terra, immersa nell'universo, sta attraversando. "L'albero che non c'è" è invece una scultura in legno e ferro, che sta a rappresentare una colonna vertebrale - colonna portante dell'umanità. “Il tutt'uno" è una scultura in legno e gesso. Il significato: la natura ci protegge ma ci può anche annientare, dipende solo da noi: proteggiamola e proteggiamo noi stessi. Infine il "Cristo cosmico", scultura in gesso e ferro.