Oliveto Citra: Stefania Sabatino ed Elio Rumma a Casa Coste con "Ambo"

Alcune delle opere più belle di Stefania Sabatino ed Elio Rumma, saranno protagoniste dell'estaste di Olveto Citra e della maison dell'arte di Casa Coste. Il grand opening di Ambo, questo il nome della mostra curata, come ormai da tradizione, dalla direzione artistica del Maestro Antonio Perotti, è fissato per il 14 agosto alle ore 18.30, dando seguito al percorso di contaminazione culturale del territorio con gli esponenti più in vista dell’arte contemporanea, iniziato già da diversi anni con le incredibili esperienze, tra gli altri, di Ton Pret, Billy the Artist e Alessandro Grazi.

"È un’estate particolare, dentro un anno difficile – ha dichiarato il sindaco di Oliveto Citra, Mino Pignata – Ci lasciamo alle spalle i mesi di lockdown, mentre la pandemia da Covid non cessa di tenerci in allarme. Eppure, malgrado tutto, Casa Coste riapre ancora una volta le sue porte all’arte, rappresentando un segno di rinascita per la nostra comunità, nutrendo, grazie ai lavori di Stefania Sabatino e Elio Rumma, quei sentimenti di fiducia e di coraggio dei quali la nostra comunità, oggi più che mai, ha bisogno".

Pittrice, scenografa, illustratrice e performer, le visioni dell’artista napoletana Stefania Sabatino si alternano tra opere monumentali e tele caratterizzate da corpi acefali in movimento, cromie squillanti e richiami alla foglia d’oro.

Regista underground e artista eclettico della corrente denominata Arte Povera, invece, Elio Rumma ha diretto per la RAI il primo film di Roberto Benigni, “Il Comizio”, con lavori esposti in collezioni permanenti al MOMA di New York e mostre d’arte apprezzate sia in Italia che all’estero.

La mostra resterà aperta al pubblico di Oliveto Citra e ai tanti visitatori che giungeranno sul territorio fino al 27 settembre. Sarà possibile visitarla dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 20.