La Divina Costiera "in punta di penna": la mostra di Laura Bruno

Sarà inaugurata il 12 gennaio alle 18,30, nella Sala consiliare del Comune di Vietri sul mare, la mostra di Laura Bruno “In punta di penna”. Un'esposizione con 26 disegni grafici in 13 pannelli, ispirati ai paesi della divina costiera.

La mostra

Laura Bruno presenta in questa mostra la tecnica grafica del “pennino”, che è un diversivo rispetto alla pittura che le ha dato fama internazionale. Il suo è un ripercorrere sentieri di arte e bellezza in punta di penna, come suggerisce il titolo della mostra, cioè con il silenzio e l’incanto di chi si accosta a un paesaggio di incredibile bellezza. I tredici paesi che da Vietri si dipanano fino a Positano nel territorio della Costa divina, meritano ciascuno l’approfondimento artistico per le peculiarità che l’occhio artistico riesce a cogliere con una parola, con un dettaglio, con un segno. Ad ideare la mostra Vito Pinto: ”Sono trascorsi oltre due secoli da quando i primi viaggiatori del Grande Tour tradussero in incisioni i loro appunti di viaggio. Ma la Costiera Amalfitana, col canto delle sue sirene continua ad ammaliare scrittori, pittori, incisori, scultori, fotografi, cine-vide-operatori, offrendo sempre una sua particolare e irripetibile pagina di lettura. Un fascino al quale non si è sottratta, né poteva, Laura Bruno, la quale, con questi suoi tratti a penna, ritorna sui sentieri di Maurits Cornelis Escher, Kurt Craemer, Anita Rée e di quei tanti artisti che si sono fermati per qualche tempo o hanno solo “visitato” la Diva Costa. Emozioni pure, da tacere e meditare”. La mostra resterà aperta fino al 19 gennaio e sarà visitabile ogni giorno in orario d’ufficio.