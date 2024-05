“Dada Room”, la galleria Dadart ospita Iabo e Tonico 70

La Galleria DADART di via lungomare Colombo 128 A, fondata da Daniela Diodato e con la direzione artistica di Emanuele Forte, oltre a promuovere i principali esponenti della scena nazionale e internazionale dell’arte contemporanea, si apre alla contaminazione dei linguaggi. E infatti, l'8 maggio, in occasione dell’esposizione delle opere di Iabo ospiterà i dj-set a cura di LOGOUT inaugurando il format DADA ROOM, un connubio di arte e musica. Alla consolle ci sarà Tonico 70.

Non solo arte, dunque, ma anche musica, letteratura, teatro, affinché le arti, tutte, trasformino la Galleria in un vero e proprio hub culturale. LOGOUT organizza eventi con artisti di fama internazionale. Di recente è volata ad Anversa per una serata in uno dei club più importanti della città, Ampere, mentre a maggio sarà di nuovo in Belgio con uno stage presso il festival Open-air.

8 maggio 2024, inaugurazione dell’esposizione delle opere estratte da IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023 di Iabo

(le opere resteranno esposte fino al 9 giugno 2024)

L’arte di Iabo è un’arte che osserva, esplora, interpreta, contamina e dissacra la realtà. Avverso a ogni tipo di etichetta e classificazione, Iabo ha fatto della fluidità e della scioltezza i tratti distintivi dei suoi interventi urbani che successivamente si sono trasformati in opere che invadono musei e gallerie. Il gioco ironico delle combinazioni, il colore uniforme, il tratto deciso, ma anche gli accostamenti inconsueti tra immaginari e significanti apparentemente disgiunti ma sempre funzionali, rendono i lavori di Iabo sempre attualissimi, raccontano un periodo storico, un sentimento comune. I suoi personaggi sanno comunicare, colmare distanze, scatenare reazioni.