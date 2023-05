Cantina&Cultura, l'esposizione delle opere di Francesco Rizzo

Continua Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio. La rassegna di maggio, che darà spazio al mondo dell'arte oltre che a quello della letteratura, prosegue martedì 16, alle ore 19, con una esposizione delle opere dell'architetto Francesco Rizzo.

L'esposizione

Dal 2008 ha messo su lo studio di progettazione Ghelostudio (insieme ai colleghi Gabriele Sorrentino e Domenico Maria Manzione), sviluppando diversi canali di applicazione del proprio accostamento all’architettura, dal design di interni ai masterplan urbani, mediante concorsi di idee ed interventi di valorizzazione e recupero paesaggistico-ambientale. In un connubio tra memoria e pensiero, il suo è un approccio alla continua ricerca dell’equilibrio tra i contrasti, oltrepassando il contatto diretto con la produzione artigianale. Lo studio viene premiato, nel 2012, tra “i 10 più promettenti d’Italia, Under 36” NIB Top10 Architettura. I suoi lavori sono pubblicati su numerose riviste di settore. Per Rizzo, l’architettura è comunicazione e, come tale, ha bisogno di concetti alla base: “È solo attraverso l’uso dello spazio che si completa un’opera, un luogo da toccare, da sentire. Un corpo che dà risposte ad esigenze estetiche e strutturali”.