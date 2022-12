Klimt Virtual Experience a Salerno: un viaggio suggestivo nel mondo del pittore austriaco

Orario non disponibile

Quando Dal 08/12/2022 al 26/02/2023 Orario non disponibile

Sarà inaugurata giovedì 8 dicembre "Klimt Virtual Experience and Images", percorso interattivo dedicato al grande artista austriaco che sarà allestito presso la chiesa dell'Addolorata nel complesso monumentale di Santa Sofia in piazza Abate Conforti a Salerno.

L'evento

Uno straordinario viaggio nel mondo di Gustav Klimt realizzato con il patrocinio del Comune di Salerno, promosso dalla ProCulTur e prodotto e organizzato dalla Alta Classe Lab con la Next Event. Una manifestazione che condurrà i visitatori nell'affascinante mondo del pittore austriaco considerato uno dei più significativi artisti della secessione viennese. A completare l'allestimento anche un'area pronta a lasciare spazio alla creatività seguendo lo stile Klimt, con il novello artista aiutato da tutorial esplicativi, libero di decidere tra il portare a casa il suo disegno o lasciarlo ai posteri che prenderanno parte all'iniziativa. Per tutti i partecipanti, grazie alla tecnologia VR, l'eccezionale opportunità di immergersi a 360° nei colori e nelle atmosfere dell’artista viennese, vivendo all’interno dei quadri stessi. Con il supporto degli oculus, strumento di ultimissima generazione per il mondo virtuale, si potrà rivivere tutto l'incanto degli scenari che hanno ispirato l’arte di Klimt.