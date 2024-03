Giornata Nazionale del Paesaggio, al Museo di Eboli il laboratorio di pittura "Estemporanea"

Giovedì 14 marzo, dalle ore 10,00 alle ore 13.00, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio promossa dal Ministero della Cultura, il ManES - Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, presenta l’evento “Estemporanea al ManES”, laboratorio di pittura che vedrà protagonisti gli alunni delle classi quinte (sezioni A-C-D) del Liceo artistico “Perito-Levi” di Eboli. Il laboratorio si lega all’esposizione pittorica dell’artista ambientalista Lello Gaudiosi “L’arte come contributo alla salvaguardia del pianeta”-est lucos Silari- in mostra al ManES fino all'1 aprile.

Il programma

Ad aprire il programma, l’intervento della direttrice del ManES, Ilaria Menale, sul tema del paesaggio e la sua tutela. Seguirà l’intervento di Lello Gaudiosi, pittore che ha sempre legato la sua arte alle tematiche dei valori paesaggistici, umani e culturali della Valle del Sele, un territorio profondamente plasmato dal fiume e che reca tracce di popoli e civiltà diverse. L’artista, fondatore e presidente dell’Associazione Amici del Sele, vuole contribuire con le sue opere alla salvaguardia del pianeta, svelando a tutti la bellezza del paesaggio e quanto sia importante tutelarlo. A concludere gli interventi, i saluti della professoressa Gisella Landi dell’I.I.S.“Perito-Levi”. Gli alunni, ispirati dalle opere esposte, dalle collezioni del ManES e infine dal paesaggio che è possibile godere dal Complesso monumentale di San Francesco, sede del Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele, proveranno a mettere su tela le loro impressioni ed emozioni. Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione. La partecipazione all’evento è gratuita.