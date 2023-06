Al via il 25 giugno la quinta edizione del Festival di Arte e Cultura, in programma fino al 2 luglio presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia di Montecorvino Rovella. Ad aprire la kermesse sarà il soprano Anna Corvino, che eseguirà alcuni brani classici ed arie d’opera, accompagnata dalla pianista Gerardina Letteriello e dal violinista Daniele Gibboni.

La presentazione

Il Festival, diretto artisticamente dal dottor Giuseppe Carabetta, inizierà il 25 giugno, alle ore 18,30, con il taglio del nastro ad opera del Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella, Martino D’Onofrio, Consigliere Provinciale con Delega all’Edilizia Scolastica, che cinque anni ebbe l’idea di organizzare questo importante evento artistico, insieme al dottor Giuseppe Carabetta, al Presidente della Pro Loco Fernando Moscariello, all’artista Maurizio Gallo, al Cavaliere Mario Fortunato e al musicista Vittorio Bruzzese, che compongono il Comitato Organizzatore. Il “Festival Arte & Cultura” si terrà come ogni anno presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia, dal 25 giugno al 2 luglio come ha spiegato l’avvocato Martino D’Onofrio nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina nel Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno: ”In questi cinque anni la mostra è cresciuta sempre di più ed è diventata un appuntamento fisso, un punto di riferimento per il territorio Picentino e non solo. Una rassegna che mette al centro l’arte e la cultura in un luogo storico che è quanto mai adatto per questa manifestazione”. Il Festival è organizzato con la collaborazione della Pro Loco di Montecorvino Rovella, presieduta da Fernando Moscariello, rappresentato dal Consigliere Giampiero Delli Bovi, che ha ricordato la mission della Pro Loco:” Cerchiamo di dare supporto ad iniziative come il “Festival Arte&Cultura” che consentono di far conoscere il nostro patrimonio artistico e di valorizzare il nostro territorio”. L’evento è ormai inserito ogni anno nel calendario degli eventi culturali organizzati dal Comune di Montecorvino Rovella come ha ricordato l’Assessore alla Cultura e Delegata agli Eventi del Comune di Montecorvino Rovella, la dottoressa Stefania Quaranta:” Cerchiamo di dare il nostro supporto per creare una continuità che crei una storicità dell’evento stesso. Il compito di una buona amministrazione è supportare tali eventi in sinergia con le associazioni del territorio, grazie alle quali è possibile garantire la continuità. La presenza della soprano Corvino, poi, darà maggiore lustro e valore al Festival, in linea con la vocazione musicale di Montecorvino Rovella”. Il Consigliere Provinciale con Delega alla Cultura Francesco Morra ha ricordato le tante iniziative culturali organizzate su territorio provinciale:” Questo Festival, che mette insieme arte e cultura in un contenitore culturale come quello di Santa Sofia, è sicuramente, insieme agli altri Festival, come quello di Ravello e quello del Cinema di Giffoni, un attrattore turistico per il nostro territorio”. Il Consigliere Regionale Andrea Volpe ha ringraziato tutti gli organizzatori del Festival: “Organizzare oggi eventi di arte, di cultura, richiede enormi sacrifici. La Regione Campania in questi anni ha messo in campo risorse gigantesche per la cultura: bisogna fare di più e meglio, lavorando in rete per valorizzare il grande patrimonio che abbiamo”. Il dottor Giuseppe Carabetta ha ricordato la genesi del Festival e ringraziato tutti:” Il Comune di Montecorvino, la Pro Loco, la Provincia, la Regione, la “Società Dante Alighieri” di Salerno, presieduta dalla professoressa Pina Basile, l’Associazione Nuova Scuola Medica Salernitana, presieduta dal dottor Pio Vicinanza, l’Associazione Medici Artisti presieduta dal dottor Vincenzo Pagliara. “Per il quinto anno – ha affermato Carabetta - si riunisce la famiglia del Festival d'Arte e Cultura. Il ringraziamento primario va rivolto all’amministrazione comunale per il grande supporto. La quinta edizione vedrà l’esposizione di opere realizzate da artisti di grande spicco, di caratura nazionale ed internazionale. Quest’anno purtroppo mancano all'appello due grandi artisti come Gianni Strino e Pierfrancesco Mastroberti, scomparsi nei mesi scorsi, che ci mancheranno tantissimo ed ai quali verrà dedicata questa edizione”.

Gli artisti

36 gli artisti partecipanti che presenteranno due opere ciascuno: pittori, ceramisti, fotografi, scultori di livello nazionale e internazionale: Rosanna Anelli, Antonio Boffa, Giuseppe Carabetta, Rocco Cardinali, Pasquale Ciao, Tiziano Ciao, Angela Cialeo, Carlo Cordua, Lello D’Anna, Malgary Del Priore, Michelangelo Della Morte, Costantino Di Renzo, Rosalba Fatigati, Cinzia Gaudiano, Gianluigi Iovino, Giampaolo Lambiase, Chiara Landi, Adelio Lanzalotti, Jeff Lanzetta, Pasquale Liguori, Cosimo Mannu, Giuseppe Maresca, Laura Marmai, Pasquale Liguori, Gilda Pantuliano, Roberto Pellecchia, Saverio Pellegrino, Simona Proto, Lucio Ronca, Ferdinando Russo, Luigi Scarpa, Loredana Sinno, Francesca Strino, Gianni Strino, Antonello Valitutto, Pasquale Zaccarella.

Anche quest’anno espongono anche quattro artisti di fama internazionale che hanno esposto le loro opere in tutto il mondo e sono presenti nei migliori cataloghi internazionali: Carlo Cordua, Costantino Di Renzo, Francesca Strino e Gianni Strino.