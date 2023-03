Al Museo della Valle del Sarno la mostra "Damnatio Memoriae”

Orario non disponibile

Sabato 4 marzo alle 10 al Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno si inaugura la mostra di arte contemporanea “Damnatio Memoriae”, a cura di Emanuela Marmo, organizzata in collaborazione con il Collettivo Artistico Hvallo, che riunisce quattordici artisti che operano in Italia e all’estero, e l’Associazione Nuova Officina.

La mostra

"Damnatio Memoriae" nasce con le ricerche d’archivio dell’artista Giuliana Pugliese sul brigantaggio, ma presto evolve in chiave metaforica. La mostra è allestita nelle sale affrescate al secondo piano del Museo archeologico nazionale di Sarno, che dell'intero progetto mette in evidenza soprattutto la prospettiva al femminile, connettendola ai preziosi corredi in esposizione, provenienti da sepolture di donne di rango dell’VIII secolo a.C., e dialoga con le rappresentazioni femminili presenti sui soffitti e sulle pareti.

Il programma

In occasione dell’inaugurazione, sabato 4 marzo alle 10.30, Gerardo Rosato terrà un laboratorio di scultura per ragazzi di età compresa tra 10 e 13 anni. A seguire, alle 12.00 la pianista Sabina Mauro accompagnerà la cantante tedesca Lisa Böttcher in una performance musicale volta alla riscoperta di pianiste e compositrici di musica classica poco note. Domenica 5 marzo alle 11, gli allievi dei corsi di arti sceniche, teatro e danza contemporanea di Duodanza, con le coreografie di Carmela Fiore e la regia di Carlo Roselli, si esibiranno nella performance “Damnatio Memoriae 01”. La mostra è visitabile fino al 31 marzo nei giorni e negli orari di apertura del museo. L’ingresso e la partecipazione alle attività sono gratuiti.