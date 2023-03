Al Castello Arechi la mostra "La mia donna: il ritratto di poesia”

Indirizzo non disponibile

“La mia donna: il ritratto di poesia” è la mostra che domenica 5 marzo alle 10,30 sarà inaugurata al Museo Provinciale del Castello di Arechi di Salerno, con le foto di Sossio Mormile e le poesie di Elvira Venosi. Patrocinata dalla Provincia di Salerno, l’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 31 marzo.

La mostra

Dopo i saluti istituzionali del Consigliere Provinciale delegato alle Politiche Culturali Francesco Morra, si terrà il reading poetico, moderato dal giornalista Franco Bruno Vitolo. Si discuterà dell’analisi fotografica di Sossio Mormile che vede non le donne, ma la Donna al centro, con una selezione di fotografie realizzate dal 1976 ad oggi, alle quali la poetessa Elvira Venosi ha abbinato poesie su una visione amorosa ed erotica tutta in rosa. Tutte le foto in esposizione sono scansioni da stampe fotografiche analogiche ai cristalli d’argento e colori, mentre le poesie esposte sono inedite ed edite, tratte dalle raccolte “Rea d’Amore” de Il Quaderno edizioni (2019), e “Ceneri ardenti” di Printart Edizioni (2021) della poetessa pluripremiata. La mostra sarà visitabile gratuitamente dal giorno dell’inaugurazione e fino al 31 marzo 2023, nei giorni di apertura del Castello Arechi, ovvero dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.00, e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 15.00.