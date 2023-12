"Le vetrine dei Mercanti": fino al 26 dicembre la mostra fotografica sulla riqualificazione urbana di Salerno

C'è tempo fino al 26 dicembre per visitare la mostra fotografica "Le vetrine dei Mercanti", allestita presso il comitato San Francesco nell'omonima piazza.

La mostra fotografica

Nel 1992/93, l'allora Sindaco di Salerno Vincenzo Giordano, diede mandato al Geometra Giuseppe Giordano (nell'ambito della più ampia riqualificazione urbana della città di Salerno) di avviare l'iter burocratico per la rimozione di oltre 200 vetrine che occupavano, senza autorizzazione, il suolo pubblico restringendo la larghezza di via Mercanti di circa un metro e riducendola mediamente a circa 3.00. Il geometra doveva risolvere un problema di sicurezza, per l'accesso dei mezzi di soccorso, ma anche estetico. L'intervento fatto liberò soprattutto archi, colonne, bifore ed altri elementi architettonici del nostro centro storico che erano coperti da queste vetrine espositive abusive. L'operazione fu seguita in tutte le sue fasi dal Geometra Giordano, che si distinse per la sue capacità tecniche, ma anche per una grande sensibilità civica. É grazie a lui se oggi possiamo ammirare il centro storico nel modo come ci appare. "La mostra - fanno sapere gli organizzatori - vuole essere una testimonianza positiva e un ringraziamento a chi ha restituito ai Salernitani le bellezze del nostro centro storico". L'allestimento della mostra è stato curato dall'architetto Angelo Lazzano, presidente di Artexperience.