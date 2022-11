A Cava de' Tirreni la mostra personale di pittura di Gea Albanese

Si aprirà il 19 novembre la mostra personale di pittura "L'isola di Gea", curata dall'artista catanese Gea Albanese. La mostra sarà allestita presso lo studio di architettura ed art-design” Eclectica” dell’architetto Renata Polizio, a Cava de' Tirreni e sarà visitabile fino al 3 dicembre con ingresso dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00.

La mostra

Gea Albanese, laureata all’ Università degli studi La Sapienza di Roma - Facoltà di Architettura, ha studiato pittura realista con il maestro Luca Morelli presso la Fondazione Smart – Polo per l’arte- Roma.Ha curato le mostre personali dell’artista romano Andrea Claro dal 2003 al 2010 a Roma e a Marseilles- lès-Aubigny (Francia). Socio fondatore dell’Associazione Culturale “Il Salotto di Diotima” è responsabile del settore Arti Figurative del Consiglio Direttivo e ha curato numerose collettive d'arte. Delle sue opere il critico d’arte Gino Bardese ha detto: "Gea, artista dalle morbide luci e silenziosi panorami, dalle forme sospese intimorite nell’apparire, ferma gli oggetti sulla tela con un delicato cromatismo rendendoli passionali, amorevoli. Gea è lì, presente con la sua sensibile anima di artista, pura, si nasconde per non apparire mai, ma lei è lì, in ogni sua opera trasuda la sua presenza. Che emozione per chi si pone dinnanzi ad una sua opera! Il silenzio in queste opere impressiona, ogni quadro tace, diversamente da quello che succede in questa esistenza dove chi grida è più ascoltato, ma lei no, nelle sue opere tace. In quel silenzio sento il suo grido forte, audace, vuole raggiungerci e trasmettere emozioni che non siamo più capaci di provare. La vita per Gea è una giostra che corre troppo veloce, una ruota impazzita, un vortice nel quale siamo entrati e con fatica riusciamo a reggerci senza riuscire a darci una mano.”