"Operaio della Bellezza": la mostra dedicata a Giovanni Grosso

Si terrà fino al 6 gennaio, presso l’Arco Catalano di Palazzo Pinto in via dei Mercanti 67, la mostra in tributo all’artista salernitano Giovanni Grosso dal titolo “Operaio della bellezza”. La mostra presenta una vasta collezione di dipinti, disegni e presepi napoletani finemente lavorati a cura del compianto artista, scomparso lo scorso maggio.

L'artista

Giovanni Grosso nasce a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, nel 1939. La sua infanzia viene già segnata dalla guerra, dalla morte del padre e da alcuni problemi di salute. Sin da giovane si cimenta come autodidatta nella realizzazione di disegni e oli su tela con scene di vita quotidiana, paesaggi e nature morte. A Salerno va a bottega dal maestro Mario Carotenuto con il quale manterrà un rapporto d’amicizia e di cordialità fino alla vecchiaia. Il carattere mite, schivo, riservato e le esigenze economiche lo portano a non seguire un percorso artistico nonostante l’assoluta predisposizione e la grande passione. Dopo aver lavorato per anni nello stabilimento chimico ANIC di Pisticci Scalo, in provincia di Matera, Grosso torna a Salerno nei primi anni ’90, periodo nel quale torna attivamente dare sfogo alla sua creatività sotto più svariate forme: dai monili di uso quotidiano alla realizzazione di numerosi esemplari di presepi.