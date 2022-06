"Dissolvenze" a Salerno: la pinacoteca provinciale dedica la mostra a Peter Willburger

E' tutto pronto per l'inaugurazione di "Dissolvenze". La mostra ospitata a Salerno, a cura di Antonello Tolve, è dedicata al grande artista e incisore austriaco Peter Willburger, a 80 anni dalla sua nascita. Giovedì 16 giugno, alle ore 12, la Provincia di Salerno organizzerà l’opening presso la propria Pinacoteca provinciale, in collaborazione con l’Associazione L’arte di Peter Willburger.

La seconda tappa

La seconda inaugurazione si terrà alle 19,30 nella Galleria Paola Verrengia, che contemporaneamente espone altre opere dell’artista, a sottolineare l’importanza che Salerno e il suo territorio hanno rappresentato nella vita di Willburger. Per tutta la durata della mostra a Palazzo Pinto sarà proiettato un video dedicato a Peter Willburger, realizzato dalla Cactus filmproduzioni di Licio Esposito e Paola Vacca dal titolo Ogni giorno un po‘ di più, che era il motto dell’artista. La mostra sarà fruibile alla Pinacoteca Provinciale fino al 3 luglio e alla Galleria Verrengia fino al 24 luglio.

La presentazione

"Questa doppia mostra salernitana dedicata a Peter Willburger – dichiara il Presidente Michele Strianese – è una delle tappe di un percorso espositivo e di approfondimento più ampio iniziato lo scorso febbraio ad Hall nel Tirolo, luogo di nascita dell‘artista, proseguito poi a Innsbruck presso la Galleria Nothburga, fino alla realizzazione di un seminario didattico organizzato dall’Accademia delle Belle Arti di Napoli lo scorso aprile. La Pinacoteca provinciale di Salerno è molto legata al lavoro del Maestro Willburger. Nel 1999, subito dopo la sua morte a Raito, acquista 8 sue opere e inaugura la Sezione degli Artisti Stranieri attualmente in esposizione permanente. In particolare per questa occasione la Pinacoteca provinciale, insieme ad altre sue 3 opere, espone Das Fenster (La finestra 1983-1986), di proprietà della Provincia di Salerno, in mostra per la prima volta a Palazzo Pinto. Si tratta di un’acquaforte, punta secca, formata da 3 sequenze.