Giornate del Patrimonio, al Museo Archeologico della Valle del Sarno la mostra “Scrittura e Memoria”

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno amplia l’offerta ai visitatori con la mostra “Scrittura e Memoria”, in cui saranno esposte epigrafi in greco e latino, testimonianze scritte dal passato conservate finora nei depositi, in dialogo con riviste letterarie e libri rari - prime edizioni a stampa, manoscritti, traduzioni, libri d’artista - di autori italiani e stranieri, facenti parte della biblioteca privata della famiglia Contu.

La mostra

La mostra è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Polo Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno e l’Associazione “Nuova Officina onlus” e sarà visitabile sabato 23 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, e domenica 24 settembre, dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00, in occasione delle aperture straordinarie delle Giornate Europee del Patrimonio. Nel corso della serata gli attori del Teatro Manzoni di Roma e del Piccolo Teatro “Franz Müller” di Sarno proporranno un adattamento teatrale del romanzo di Luigi Contu “I libri si sentono soli”, appositamente realizzato per l’evento.