Giffoni Valle Piana, sabato la Mostra Urbana d'Arte dell'associazione Fonè

Si terrà l'8 giugno, in occasione dell'inaugurazione di Via Francesco Spirito a Giffoni Valle Piana, la Mostra Urbana d'Arte. L'evento, patrocinato dal Comune di Giffoni Valle Piana e organizzato dall'APS Fonè, inizierà alle ore 20:00 e presenterà le opere di artisti del territorio. La mostra offre un'opportunità unica per apprezzare la creatività locale, celebrando l'arte in un contesto urbano.

La mostra

"Siamo lieti - sottolinea Maria Marino, presidente dell'associazione Fonè - di presentare la nostra prima mostra d’arte in occasione dell’inaugurazione di via Francesco spirito. Ringraziamo il Comune di Giffoni Valle piana che ha accolto con entusiasmo la nostra idea e ci ha dato la possibilità di contribuire alla valorizzazione di un evento molto atteso e importante. Fin dalla nostra costituzione abbiamo espresso il desiderio, come associazione, di promuovere la cultura valorizzando le risorse locali, in questo caso artiste di Giffoni che ringrazio. A esporre le loro opere ci saranno: Floriana Ferrara che realizza opere con la tecnica della stringe Art, Raffaela Russo le cui opere in ceramica sono ampiamente apprezzate da anni, Anna Maria Verdolino e Stefania Procida che realizzano pregevoli quadri. È un onore per la nostra associazione curare questo evento volto a diffondere il culto del bello".