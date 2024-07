“Vietri Cromie”, si inaugura la mostra di dieci giovani artisti ceramisti

Sarà inaugurata il giorno 11 luglio prossimo, ore 19,30, la mostra “Vietri Cromie”, una rassegna di dieci giovani artisti ceramisti operanti nell’ambito della ceramica vietrese. La mostra promossa dal Comune di Vietri sul Mare – Comune di Antica Tradizione Ceramica – dall’AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica) dalla CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) di Salerno e dalla Pro Loco di Vietri sul Mare, sarà inaugurata nello spazio fronte strada della Torre di Marina, nel centro dell’antico borgo marinaro. Curata da Vito Pinto, la mostra mette a confronto dieci ceramisti che, a coppie, si sono confrontati con un’opera a testa, sui cinque colori che compongono la tavolozza della ceramica di Vietri sul Mare. Saranno, così, in esposizioni dieci opere ceramiche che a coppie raccontano il verde ramina, il giallo, il manganese, il blu vietri e il rosso vietri.

L'iniziativa

Una mostra che ha visto i dieci operatori della ceramica impegnati nella scelta della forma sulla quale installare il colore con proprietà compositiva. I risultati sono opere di grande valenza, che certamente impreziosiscono il cammino evolutivo della ceramica di Vietri, cammino iniziato cinque e più secoli fa ed ha visto, negli ultimi anni, impegnati artisti come Guido Gambone e Andrea D’Arienzo, I Fratelli Procida e Giovannino Carrano, Giuseppe Cassetta e Carmine Carrera sino a giungere ai contemporanei che ancora operano nella cerami di Vietri sul Mare. La mostra a Marina, voluta dal Sindaco Giovanni De Simone e dall’Assessore alla Ceramica Daniele Benincasa, rieletti nel corso dell’ultima tornata elettorale, è una sorta di ritorno alle origini, in questo borgo dove la ceramica era di casa accanto alla cantieristica e alle attività marinare. Tra l’altro in contemporanea si inaugurano gli spazi terranei della Torre, al termine di lavori di adeguamento e “rifinitura” disposti dall’Amministrazione Comunale. Accanto ai dieci artisti impegnati nelle opere ceramiche, vi sono cinque fotografi i quali hanno avuto il compito di realizzare ciascuno una fotografia in tema con i colori vietresi (un colore a fotografo) con risvolti ecologici ed ambientalisti.

I partecipanti

La serata di inaugurazione vedrà i saluti istituzionali del sindaco Giovanni De Simone e dell’assessore alla Ceramica Daniele Benincasa, del Vice Presidente Nazionale AICC Lucio Rubano, del Presidente della CNA Salerno Lucio Ronca e del Presidente della Pro Loco Vietri sul Mare Cosmo Di Mauro. Seguiranno gli interventi del curatore della mostra Vito Pinto e di Michele Buonomo di Lega Ambiente. Catalogo in mostra per la grafica di Gianluca Tesauro. I ceramisti partecipanti sono: Manuel Apicella, Lucia Carpentieri, Vincenzo Consalvo, Elisa D’Arienzo, Tiziano Massimino, Piera Mautone, Fabio Mosca, Gabriele Sersante, Pierfrancesco Solimene, Gianluca Tesauro. I fotografi partecipanti sono: Gianni Grattacaso, Gaetano Paraggio, Pio Peruzzini, Massimo Pinto