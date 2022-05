Presentata la rassegna "Obiettivo Sud", la vicesindaca Memoli: "Valorizziamo i giovani del Mezzogiorno"

Presentata stamane, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, la rassegna "Obiettivo Sud", in programma dal 1 all'8 giugno a Palazzo Genovese, a Salerno. Fulcro dell'iniziativa la mostra del fotografo Alessandro Memoli, attorno alla quale gireranno diversi appuntamenti culturali. A partecipare alla conferenza la vicesindaca del Comune di Salerno Paky Memoli, la presidente di Confassociazioni Campania e Ucid Cava-Costa d'Amalfi Leonarda Scrocco, la presidente Inner Wheel Cava de' Tirreni Loreta Ciancone ed il fotoreporter Alessandro Memoli.

Le parole della vicesindaca Memoli

Un viaggio fotografico verso la promozione, la rivisitazione storica e la valorizzazione del Sud Italia. "Un bellissimo progetto - sottolinea la vicesindaca Paky Memoli - in cui un fotografo del sud come Alessandro della foto dei nostri territori che si focalizzeranno non solo sui paesaggi, ma anche sui mestieri ed i volti. Questa è un'iniziativa che vuole valorizzare i giovani che troppo spesso lasciano la nostra terra. Alessandro è un ragazzo coraggioso che ha deciso di rimanere al sud per realizzare questo sogno".