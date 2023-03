A Palazzo Fruscione la mostra "Fotodesign - Didascalie d'autore" di Pino Grimaldi

Dal 15 al 31 marzo 2023 a Palazzo Fruscione sarà esposta la mostra dedicata al progetto di Pino Grimaldi, realizzata con il patrocinio del Comune di Salerno, curata dallo studio creativo da lui fondato, Blend Lab comunicazione. Una mostra fotografica personale, quasi autobiografica, questo progetto di Pino Grimaldi, che è stato uno dei più attivi graphic designer e teorici del progetto italiani, e che qui, a partire dal suo corposo archivio fotografico, ha selezionato una serie di scatti significativi che coprono circa quattro decenni (dagli anni Settanta ad oggi), con lo scopo di abbinarli a didascalie commentate da un

nutrito gruppo di amici-studiosi.

La mostra

Un progetto che parte dall’assunto che ogni fotografia, una volta privata di un’adeguata didascalia che le contestualizzi, non possa comunicare molto di più di ciò che si vede. "Ho tenuto in un angolo della mente questa mostra, per decenni, e la distanza temporale, alla fine, me le ha fatte considerare con una certa benevolenza, insieme ad una nuova attenzione al senso proprio che ha assunto, oggi, la fotografia. Prima sarebbero state delle fotografie, oggi sono dei “reperti storici” e rappresentano l’itinerario analogico-digitale che vive oggi l’immagine prodotta con un dispositivo" scrive Pino Grimaldi.

L'inaugurazione

In contemporanea con l'apertura della mostra ci sarà la presentazione del libro Pino Grimaldi "Fotodesign - Didascalie d’autore con immagini -1972 -2017" Nomos edizioni 2023. L'evento partirà alle 17.30 e vedrà la partecipazione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, di Ilaria Grimaldi (CEO & Co-founder Blend lab comunicazione), di Alessandra Alfani (Co-founder Blend lab comunicazione), di Anty Pansera (Critico e storico del design - Conservatore del MIDeC, Laveno), di Concetta Lenza (professore ordinario di Storia dell'architettura), di Alfonso Amendola (Professore associato di Sociologia dei processi culturali all'Università di Salerno) e di Massimo Bignardi (già Prof. di Storia dell’arte contemporanea all'Università di Siena).