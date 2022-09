Mostre, a Palazzo Fruscione è tempo di “Nouvelle Vague3”

Palazzo Fruscione a Salerno ospita la mostra “Nouvelle Vague3”. Appuntamento venerdì 23 settembre 2022, alle ore 18.

La mostra

In esposizione, per la prima volta insieme, le opere fotografiche, molte delle quali inedite, di due tra i più grandi fotografi di scena della storia del cinema: Raymond Cauchetier e Douglas Kirkland. Tutto pronto anche per la VI edizione della rassegna Racconti del contemporaneo “Histoire d’une Revolutionnette” con il talk “L’immaginario femminile nella Nouvelle Vague” in programma sempre venerdì 23 alle ore 20 a Palazzo Fruscione. L’incontro punterà i riflettori sulle attrici (Bardot, Moreau, Ardant, Karina, Seberg) e la loro potente presenza scenica e iconografica nel tempo. A partecipare al dialogo Alfonso Amendola (docente di Sociologia dei processi culturali, Università di Salerno) e Stefania Rimini (docente di Storia e critica del cinema, Università di Catania). Introduzione di Pina De Luca (docente di Estetica, Università di Salerno). Il 24 settembre, alle ore 19.00, prenderà il via la rassegna cult presentata da Giacomo Manzoli (in collaborazione con il DAMS di Bologna): un viaggio nel tempo che si aprirà con il film “Les 400 Coups”. Introduce Giacomo Manzoli, Direttore Dipartimento delle Arti, Alma Mater Università Studiorum Università di Bologna. Il film è dedicato alla memoria di Andrè Bazin, morto la sera del giorno d’inizio delle riprese.