Complesso San Michele, fino al 20 ottobre la mostra di Francesco Mastalia “Yoga The Secret of Life”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/09/2023 al 20/10/2023 Orario non disponibile

Fino al 20 ottobre è possibile visitare la mostra fotografica di Francesco Mastalia “Yoga The Secret of Life”, allestita nel Complesso San Michele di Salerno.

La mostra

L'eposizione è caratterizzata da una selezione delle fotografie realizzate con una straordinaria macchina fotografica dell’800. Un densissimo racconto con i volti dei principali maestri Yoga provenienti da tutto il mondo. Da New York a Salerno, dopo una vita vissuta per e con la fotografia, un ritorno alle origini, una un'occasione per ritrovare una serie di letture, riflessioni, dialoghi, sguardi a quel mondo legato. Nel corso della mostra, una serie di incontri con l’artista, un mitico maestro Yoga e uno straordinario evento conclusivo sulla poesia e il teatro.