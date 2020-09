Feste patronali, orari di apertura dei musei a Salerno e provincia

In occasione della festività di San Matteo, Santo Patrono di Salerno, il 21 settembre, e della festività patronale di Padula, il 29 settembre, la Provincia di Salerno comunica i nuovi orari di apertura dei propri spazi museali.

I dettagli

A Salerno, si dispone l’apertura straordinaria della Pinacoteca Provinciale, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Saranno chiusi il Castello Arechi e l’Area Archeologica di Fratte. A Padula, in data 29 settembre, la Certosa sarà aperta al pubblico ed effettuerà la chiusura settimanale nella giornata di mercoledì 30 settembre. Il Museo della Lucania Occidentale sarà regolarmente aperto al pubblico il 29 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.45 ed effettuerà la chiusura settimanale, generalmente prevista per il martedì, nella giornata di mercoledì 30 settembre 2020. “Cerchiamo di rendere fruibili - dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese - i nostri spazi museali nell’occasione delle due festività patronali di Salerno e di Padula, per andare incontro alle esigenze dei flussi turistici che in questo periodo sono presenti sul nostro territorio. Nonostante la forte carenza di personale a cui siamo costretti, il settore Pianificazione strategica e Sistemi museali, diretto da Ciro Castaldo, con il supporto della consigliera provinciale delegata ai Beni Culturali, Paky Memoli, è impegnato in un considerevole sforzo organizzativo per la promozione del nostro patrimonio culturale.”